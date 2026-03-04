В массовом ДТП на трассе в Тюменской области погибли три человека
На 107 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Ярковском округе в результате массового ДТП погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. На дороге столкнулись большегруз, четыре легковых автомобиля и снегоуборочная машина (КДМ).
По предварительным данным, водитель Volkswagen въехал в попутную КДМ, которая ехала в колонне техники при очистке трассы от снега. От удара иномарку зажало между снегоуборщиком и ограждением. Снегоуборочный транспорт въехал в Kia Rio, в него — большегруз МАЗ, в который затем врезался автомобиль Mazda. Kia зажало между дорожной машиной и большегрузом.
В аварии погибли три пассажира Kia 53 и 54 лет и 47-летний водитель, которые являются жителями Алтайского края. Водитель и двое пассажиров Volkswagen получили ранения.
Движение в районе места ДТП ограничено, там работают сотрудники Госавтоинспекции и специальные службы.