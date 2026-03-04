В Прикамье одна «дочка» Газпрома банкротит другую

ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с заявлением о признании несостоятельным (банкротом) ООО «ГСПГТ Пермь» («дочка» ООО «Газпром СПГ Технологии», управляющая заводом СПГ в Карагайском округе). Информация об этом появилась в картотеке суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», о намерении подать заявление о банкротстве завода по производству сжиженного газа стало известно в начале февраля. Известно, что в арбитраже рассматриваются дела о взыскании с ООО «ГСПГТ Пермь» около 55 млн руб.

«ГСПГТ Пермь» управляет заводом производства сжиженного природного газа в деревне Канюсята Карагайского округа. Установка СПГ была смонтирована в конце 2014 года и стала пилотной площадкой ПАО «Газпром» по автономной газификации с использованием СПГ. Ее стоимость составила 2,2 млрд руб. Возведение установки должно было решить проблемы ряда поселений Ильинского, Карагайского и Сивинского районов. Сообщалось, что реализация проекта позволит газифицировать более 2 тыс. домовладений, девять котельных и ряд сельхозпредприятий.

После запуска первого завода СПГ в монополии анонсировали строительство второго — в Коми-округе. Но потом «Газпром» отказался от проекта. Причиной стала низкая эффективность (долгое время загрузка первой установки СПГ не превышала 25%). Однако в 2024 году сообщалось о 100%-ной загрузке завода. Согласно «Рус¬профайл», в 2024 году выручка ООО «ГСПГТ Пермь» составила 420,3 млн руб., чистая прибыль — 5,4 млн руб.