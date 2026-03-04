Женщины-руководители в Удмуртии занимают более 50%

В Удмуртии женщины занимают более 50% руководящих позиций в нескольких сферах. По данным hh.ru, наибольшая доля женщин-руководителей зафиксирована в управлении персоналом и тренингах — 72%. В топ-5 также входят: розничная торговля — 67%, финансы и бухгалтерия — 62%, наука и образование — 60%, медицина и фармацевтика — 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Другие области с долей женщин на руководящих позициях выше 50% включают домашний и обслуживающий персонал (59%), искусство и массмедиа (58%), страхование (55%), спортивные клубы и салоны красоты (53%), административный персонал (53%) и маркетинг (51%).

Наибольшее количество женщин-руководителей приходится на возрастную группу от 35 до 44 лет (45%). Женщины старше 45 лет составляют 29%, а молодые женщины от 25 до 34 лет — 21%. Зарплатные ожидания женщин-руководителей в Удмуртии на 28% ниже, чем у мужчин: 99,5 тыс. руб. против 138,7 тыс. руб.

Анастасия Лопатина