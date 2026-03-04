Пермские агрегаты системы управления двигателем ПД-8 получили свидетельства о годности

Росавиация выдала пермскому АО «ОДК-СТАР» свидетельства о годности комплектующих на электроагрегаты системы автоматического управления двигателя ПД-8. Как сообщает ОДК, авиационные власти подтвердили годность электронного регулятора двигателя и блока защиты ПД-8. Оба электронных изделия взаимодействуют с системами двигателя и самолета по каналам информационного обмена. Для их эффективной работы создано и сертифицировано полностью отечественное программное обеспечение.

Агрегаты испытали, в том числе и на молниестойкость, подвергая их электромагнитным воздействиям, которые имитируют попадание разряда в самолет. По словам начальника управления сертификации авиатехники Росавиации Дмитрия Копысова, теперь в планах проверка «ОДК-СТАР» на возможность серийного производства этих изделий.

Перспективный двигатель ПД-8 предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 пассажирских авиалайнеров Sukhoi Superjet 100, а также для самолетов-амфибий Бе-200. Разработчиком двигателя выступает ПАО «ОДК-Сатурн» (Рыбинск).

АО «ОДК-СТАР» занимается разработкой и серийным производством систем топливопитания и управления газотурбинными двигателями. Завод изготавливает системы автоматического управления авиационными и промышленными газотурбинными двигателями, занимается их послепродажным обслуживанием.