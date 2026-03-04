Тюменская таможня нашла 450 сильнодействующих таблеток в посылке для салехардца

Сотрудники Тюменской таможни обнаружили 450 капсул с 143,5 г прегабалина, которые находились в посылке из Индии, адресованной жителю Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО), передает Уральское таможенное управление (УТУ). Препараты были обнаружены при таможенном контроле на почтовом посту московского аэропорта Шереметьево.

26-летний житель Ямала заказал 30 блистеров с лекарством из Индии, которое ограничено для свободной пересылки. Он уговорил знакомую, не знающую о составе таблеток, оформить доставку на ее имя. Граждане были задержаны во время получения товара, а препараты изъяты и направлены на экспертизу.

Прегабалин — противосудорожное средство с анальгезирующим и анксиолитическим действием. Вещество уменьшает клинические проявления генерализованного тревожного расстройства, также назначается при нейропатических болях и используется для лечения эпилепсии. Внесен в список сильнодействующих веществ, для приобретения требуется рецепт врача, а при перемещении через границу Евразийского экономического союза также нужна декларация.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 226.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф до 1 млн руб.

