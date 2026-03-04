С конца апреля в России появится новый ГОСТ на ногтевой сервис

Росстандарт утвердил новый межгосударственный стандарт по оказанию услуг ногтевого сервиса. Он вступит в силу с 30 апреля 2026 года, пишет ТАСС. Документ устанавливает единые требования и регламентирует технологические процессы для мастеров маникюра и педикюра, салонов красоты, индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Стандарт содержит карты типовых технологических процессов для различных услуг: классического, аппаратного, препаратного и комбинированного маникюра и педикюра, ухода за кожей кистей и стоп, моделирования и коррекции искусственных ногтей, нанесения декоративного покрытия и снятия искусственных материалов.

Согласно документу, классический (обрезной) маникюр должен занимать 45–60 минут, аппаратный — 40–70 минут, препаратный и комбинированный — 40–60 минут. Спа-уход за кожей рук и косметический массаж кистей рекомендуются длительностью 30–40 минут. Классический педикюр длится 60–90 минут, аппаратный и препаратный — по 60–80 минут, комбинированный — 60–90 минут. Уход за кожей стоп и массаж предполагается делать за 30–40 минут.

Время укрепления или выравнивания натуральных ногтей составляет 70–90 минут, моделирования искусственных ногтей — от 50 до 150 минут в зависимости от типа. Коррекция искусственных ногтей займет 60–120 минут. Нанесение декоративного покрытия лаком занимает 5–10 минут, гель-лаком — 15–25 минут. Снятие покрытия возможно за 5–20 минут механическим или химическим способом.

Кроме того, карты технологических процессов можно использовать при разработке документов по стандартизации ногтевого сервиса.