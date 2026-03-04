Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Небо над Ульяновском было закрыто около трех часов

Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропорту Ульяновска утром в среду, 4 марта. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Аэропорт в Баратаевке не работал с 5:58 до 8:39 (MSK+1). В настоящее время ограничения отменены. Они вводились из-за угрозы атаки БПЛА.

Сейчас в аэропорту задерживается вылет одного рейса в Москву. Также угроза атаки БПЛА объявлялась ночью в среду в Оренбуржье. В настоящее время объявлен отбой угрозы.

Георгий Портнов