Новым замглавы Кировского района Перми стал представитель молодежного кадрового резерва

Заместителем главы Кировского района стал Александр Борисов. Информация об этом опубликована на сайте районной администрации. Ранее должность замглавы района занимал Дмитрий Сыпачев, который в конце прошлого года был задержан по уголовному делу. По версии следствия, господин Сыпачев причастен к мошенничеству с оформлением выплаты гражданам, содействующим подписанию контрактов с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.

Новый замглавы Кировского района Александр Борисов – участник молодежного кадрового резерва Пермского края. В 2019 году закончил социально-гуманитарный факультет НИУ ВШЭ – Пермь по специальности политология. Работал в Фонде Центр гражданского анализа и независимых исследований «ГРАНИ», а также помощником депутата Пермской городской думы.