«Мы домой летим!»

Первый после начала военной операции США и Израиля против Ирана рейс «Аэрофлота» из Абу-Даби в Москву благополучно прибыл в российскую столицу ранним утром 4 марта. Корреспондент “Ъ” Анастасия Домбицкая, которая оказалась среди туристов на борту российской авиакомпании, поделилась подробностями, как это было.

Пассажиры эвакуационного рейса «Аэрофлота»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС Пассажиры эвакуационного рейса «Аэрофлота»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

День, когда должен был состояться вылет, начался гораздо раньше, чем можно было ожидать. Ночью 3 марта, около 2:30 по местному времени, послышались сигналы тревоги. Это зазвучали телефоны, на которые были разосланы предупреждения местного МЧС о возможных воздушных атаках. В этот же момент где-то вдалеке послышались взрывы. Сообщения в Telegram-каналах гласили, что в Абу-Даби работают системы ПВО. Взрывов было больше, чем обычно. И это не могло не тревожить, ведь именно на этот день пассажирам, не улетевшим рейсом SU531 28 февраля, был назначен долгожданный вылет.

За несколько неспокойных дней туристы уже успели привыкнуть к сигналам тревоги и к работе ПВО, поэтому на этот раз из номеров не выходили. Единственное, что волновало,— вероятная отмена рейса. Как выяснилось с утра, опасения были не случайны. Некоторым туристам действительно пришли сообщения от авиакомпании об отмене вылета. Однако другим никаких уведомлений не приходило. А значит, оставалась надежда на то, что вылет состоится.

К обеду оставалась неопределенность по поводу трансфера. Некоторых туристов это беспокоило настолько, что люди были готовы отказаться от перелета. Почему — неясно. В Абу-Даби «Яндекс Такси» работает даже у тех, у кого нет иностранных банковских карт. Часть туристов воспользовались этой опцией.

За несколько часов до вылета оператор «Библиоглобус», который оставался на связи с туристами на протяжении всех трех дней незапланированного пребывания в Абу-Даби, все же выслал информацию о трансфере, который для некоторых туристов был организован в индивидуальном порядке.

При выезде из отеля все уже породнившиеся пассажиры рейса SU531 старались подбадривать друг друга:

— Не прощаемся!

— Скоро увидимся!

— В аэропорту держимся вместе.

— Не улетайте без нас.

Авиакомпания подтверждала билеты и просила прибыть в аэропорт заранее — из-за усиленных мер безопасности. В холле терминала вылета было очень тихо. На табло вылетов было всего несколько рейсов, среди которых — долгожданный SU531.

В зале ожидания обсуждали главным образом новости. Многие следили за лентами информагентств, пытаясь понять, не повлияет ли дальнейшая эскалация на возможность вылета. В какой-то момент была объявлена ракетная опасность. Однако незадолго до вылета на телефоны пассажиров пришло заветное сообщение об отмене тревоги. Тогда же началась посадка. Все зааплодировали. Стало ясно, почему финальная фраза из «Брата 2» — «Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим!» — стала афоризмом.