В Челябинске с компании требуют 700 тыс. рублей за падение горожанки на тротуаре

Прокуратура Центрального района Челябинска подала иск в суд к ООО «Стройтех». Ведомство требует с компании 700 тыс. руб. компенсации в пользу пенсионерки, упавшей на тротуаре, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Установлено, что днем 16 января 77-летняя горожанка на проспекте Ленина из-за наледи на тротуаре упала и получила закрытый перелом бедренной кости со смещением. Местную жительницу прооперировали. Сейчас она не может самостоятельно ходить и проходит реабилитацию.

Прокуратура внесла представление директору ООО «Стройтех» из-за некачественного содержания участка дороги. В Центральный районный суд ведомство подало иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 700 тыс. руб. и возмещении материального ущерба, поскольку пенсионерка приобретала медицинские изделия.

Виталина Ярховска