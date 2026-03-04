Прокуратура раскрыла причину крушения поезда с углем под Хабаровском

Ненадлежащее содержание верхнего строения пути, а также недостаточный контроль за его техническим состоянием привели к крушению грузового состава с углем на железнодорожной станции Корфовская в Хабаровском крае 24 января, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура.

В тот день на станции Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал АО «РЖД») произошел сход 16 вагонов с углем, следовавших в составе грузового поезда из 71 вагона. В результате 10 из 16 поврежденных вагонов выведены из строя полностью. Также повреждены почти 700 метров железнодорожного пути. Инцидент повлек задержку 158 поездов, в том числе девяти пассажирских и 13 пригородных. Предварительный материальный ущерб превышает 45 млн руб.

При проведении аварийно-восстановительных работ на месте по вине работников железнодорожного транспорта был допущен новый сход подвижного состава с рельсов, сообщает надзорное ведомство.

Руководителям причастных подразделений ОАО «РЖД» внесено восемь представлений. В отношении виновных возбуждено 11 административных дел по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).

Эрнест Филипповский