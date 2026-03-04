«Хезболла» ударила по группе военнослужащих Израиля

Движение «Хезболла» нанесло ракетный удар по группе израильских военнослужащих в районе населенного пункта Метула на севере Израиля. О возможных потерях среди ЦАХАЛ не сообщается.

«Сторонники исламского сопротивления обстреляли ракетами скопление вражеских сил на участке близ Метулы»,— указано в публикации движения в Telegram-канале.

Ночью 2 марта «Хезболла» нанесла удары по северу Израиля. Согласно заявлению движения, атака совершена в ответ на убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир заявил, что вооруженные силы страны начали наступление против ливанской группировки.