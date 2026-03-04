Пассажиропоток на ОЖД в феврале снизился на фоне открытия аэропортов на юге России

В феврале 2026 года со станций Октябрьской железной дороги (ОЖД) отправились в путь более 13,8 млн пассажиров. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, этот показатель оказался на 0,6% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение затронуло оба сегмента перевозок: в пригородном сообщении пассажиропоток сократился на 0,3% (до 12,5 млн человек), а в дальнем следовании падение оказалось более ощутимым — минус 3,8% (1,3 млн пассажиров). Негативная динамика наблюдается и в целом по сети РЖД. В феврале железнодорожным транспортом воспользовались 90,6 млн россиян, что на 1,2% меньше, чем годом ранее.

При этом пассажиропоток снижался как в пригородном (минус 1,2%), так и в дальнем сообщении (минус 1,7%). Эксперты отмечают, что даже дополнительный выходной день в честь Дня защитника Отечества не смог переломить ситуацию. По их мнению, открытие аэропортов Геленджика и Краснодара вернуло на авиатранспорт пассажиров, которые с 2022 года пользовались поездами для поездок на юг страны.

Андрей Маркелов