Тайвань надеется избежать нормирования энергопотребления из-за сбоя поставок СПГ

Администрация Тайваня в случае продолжительной блокады Ормузского пролива планирует обратиться к источникам сжиженного природного газа за пределами Ближнего Востока, включая Австралию и США. Министр экономики острова Кун Мин Синь заявил парламенту, что это поможет избежать экономии электроэнергии, сообщает издание Taipei Times.

Поставок СПГ на этот месяц должно хватить, также приняты меры на случай, если конфликт на Ближнем Востоке затянется на следующий месяц. Из-за нехватки СПГ не будет никакого нормирования электроэнергии, заявил министр законодателям. Он уверен, что недолговечный или ограниченный по масштабам конфликт не повлияет на тарифы. Также он допускает, что Тайвань мог бы договориться о взаимной помощи с другими покупателями ближневосточного сырья, включая Японию и Южную Корею.

Между тем, сообщает издание, до 25% природного газа на Тайвань поставляется из Катара. Данные таможни говорят, что в прошлом году Тайвань импортировал сырую нефть в основном из трех стран — Саудовской Аравии (28,9%), США (28,3%) и Кувейта (13,6%).

Минэкономики острова уже сообщило об увеличении закупок СПГ в США. Так, крупнейшая нефтегазовая корпорация Тайваня CPC подписала соглашение о закупках сроком на 25 лет с американской Cheniere Energy. Первая поставка намечена на июнь, а ежегодные поставки в объеме до 1,2 млн т начнутся в 2027 году.

Эрнест Филипповский