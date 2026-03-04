Шесть человек погибли при авиаударе Израиля по пригороду Бейрута

Не менее шести человек погибли при ударе Израиля по пригороду Бейрута, сообщило министерство здравоохранения Ливана. Еще как минимум восемь человек ранены.

«Минимум шесть человек погибли при ударах авиации Израиля по бейрутскому пригороду Арамун»,— сообщило ведомство.

3 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) параллельно с военными действиями в Иране атаковала юг Ливана. По информации ливанского Минздрава, за прошлые сутки от израильских ударов погибли 52 человека, еще 154 были ранены.

2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». Израильская армия рассчитывает, что операция продлится несколько дней.