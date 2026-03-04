WP: в Иране разрушено несколько правительственных зданий

Несколько зданий правительства и силовых структур Ирана были разрушены в результате ударов США и Израиля, пишет The Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки.

Компания Vantor опубликовала четыре спутниковых снимка, которые были сделаны 3 февраля. На них видны повреждения зданий судебных и разведывательных органов, Революционного суда, а также штаб-квартиры Басидж — подразделения Корпуса стражей исламской революции.

По информации газеты, в результате ударов США и Израиля в городе Кум было разрушено здание Ассамблеи экспертов Ирана. Там должны были выбрать нового верховного лидера страны.

Влад Никифоров