Дальневосточная железная дорога с начала года сократила погрузку на 1,5%

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе—феврале сократилась на 1,5% к аналогичному периоду прошлого года, до 11,9 млн т, сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали. Грузооборот за отчетный месяц уменьшился на 2%, до более 40,7 млрд тарифных тонно-километров.

Перевозчик отмечает, что объем погрузки основного груза, угля, остался почти на прежнем уровне — 5,7 млн т. Спад показали перевозки лесных грузов (на 8,3%, до 395,6 тыс. т), нефти и нефтепродуктов (на 2,2%, до 1,4 млн т). Вероятно, сокращение произошло и в контейнерных перевозках, цифры по которым ДВЖД публикует отдельно.

Вместе с тем, погрузка руды цветной и серного сырья выросла на 36,8%, до 220 тыс. т, а железной и марганцевой руды — на 8,3%, до 515,4 тыс. т. Также начали расти перевозки строительных грузов — на 0,5%, до 260,5 тыс. т.

В феврале погрузка на ДВЖД выросла на 1,5% к февралю прошлого года, до 5,7 млн т. Грузооборот за февраль увеличился на 2,8% и составил 19,7 млрд тонно-километров.

Ранее ДВЖД отчиталась о спаде погрузки по итогам 2025 года на 4,8%, до 72,5 млн т. Грузооборот при этом вырос на 3,3% — до 246 млрд тарифных тонно-километров.

Эрнест Филипповский