Фондовые индексы в Азии падают третий день подряд

Азиатские фондовые индексы падают третий день подряд, поскольку инвесторы сталкиваются с растущей неопределенностью в отношении продолжительности ближневосточного конфликта и инфляционного давления, пишет Bloomberg.

Индекс MSCI Asia Pacific упал на 1,5% в среду, Nikkei упал еще на 2,5%, причем снижение идет третий день подряд. Внимание также приковано к Южной Корее. Индекс Kospi упал на 4,7%, продолжив падение на 7,2% во вторник, что стало худшим показателем с августа 2024 года. Даже после этих потерь азиатские фондовые индексы остаются выше на 7% к прошлому году, когда был отмечен рост более чем на 25%.

Нефть марок Brent и WTI выросла на 11% за два дня, что стало самым большим ростом за четыре года. Но во вторник нефть стабилизировалась после заверений президента США Дональда Трампа в защите судоходства через Ормузский пролив. В настоящий момент движение через пролив практически остановлено. Катар и Ирак приостановили производство на основных энергообъектах.

Казначейские облигации США в начале азиатских торгов немного укрепились, доходность по 10-летним облигациям снизилась до 4,05%. В других сегментах рынка золото восстановилось после падения во вторник, а доллар повышается третий день подряд.

Эрнест Филипповский