Сирия открыла для полетов два воздушных коридора у границы с Турцией

Власти Сирии разрешили полеты по двум воздушным коридорам, связывающим аэропорт Алеппо с турецкой границей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в диспетчерской службе района полетной информации «Дамаск».

«В период до конца субботы, 7 марта, полеты могут производиться по двум коридорам от аэропорта Алеппо до сирийско-турецкой границы»,— сказал собеседник агентства.

Остальное воздушное пространство Сирии остается закрытым для всех рейсов. Ограничения были введены 28 февраля и сначала действовали частично, а затем полностью. Новый порядок вступил в силу в 00:00 мск 4 марта.