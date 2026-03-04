Просвещательный голос

Российское общество «Знание» 3 марта провело торжественную церемонию награждения главных российских просветителей. Среди 32 лауреатов ожидаемо оказались педагоги, но первыми премии удостоились ветераны специальной военной операции (СВО) и представители государственных телеканалов.

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Фото: Пресс-служба Национального центра «Россия»

Перед вручением наград «Знание. Премия — 2025» в национальном центре «Россия» запустили видеоролик, в котором номинанты премии рассказали о том, как они понимают свою просветительскую миссию. Многие говорили о «передаче» —опыта, знаний, достоверной информации или традиционных ценностей,— а также о воспитании поколения патриотов и о «несении света в общество». А одна молодая конкурсантка предположила, что главная задача просветительства — «донести, что мир — это очень хрупкая вещь».

Награду в главной номинации «За общий вклад в просвещение» вручал председатель наблюдательного совета общества «Знание», первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что, в отличие от просто знаний, для передачи убеждения, веры или мечты «нужно смотреть глаза в глаза», поэтому просветители — это те, кто в первую очередь показывает личный пример. Заодно господин Кириенко высказал особые слова благодарности ветеранам СВО, которые, вернувшись с фронта, остались на передовой информационной войны.

Ну а «главным просветителем» России была признана главред телеканала RT Маргарита Симоньян, которая, как дипломатично пояснил ведущий церемонии Валдис Пельш, не смогла присутствовать на церемонии «по уважительной причине». Сама госпожа Симоньян, появившись на экране по видеосвязи, честно призналась, что приехать на вручение ей не позволило состояние здоровья. «Помните, как мы гордились, что мы — самая читающая нация? Сейчас мы — нация, больше других стремящаяся к познанию»,— заявила лауреатка, которой организаторы передали куб с буквой «З» и куском базальта внутри («начинка» награды была своей для каждой номинации).

В той же номинации, что и госпожа Симоньян, но уже как просветительский проект, были отмечены «Разговоры о важном». Получал награду и. о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Александр Цветков.

Премию «За лучшую просветительскую книгу» получил участник СВО, кавалер ордена Мужества Сергей Лобанов — автор поэтического сборника «Голос фронта» (опередивший в номинации среди прочих Захара Прилепина с его новым романом «Тума»). Награду ему вручал президент Российского книжного союза Сергей Степашин, сравнивший лауреата с фронтовыми писателями времен Великой Отечественной. Они ехали на войну «в общем-то как писатели, не воевать», а вот господин Лобанов «знает, что такое война», пояснил бывший премьер и попросил поэта прочитать фрагмент из своего стихотворения.

Прежде чем выполнить эту просьбу, участник СВО поблагодарил свою супругу («Я думаю, непросто жить с контуженным писателем») и боевых товарищей. И уже затем прочитал: «Нас фосфором жгли, нас шрапнелью косили, // Но мы не страшились неравных боев. // Великое счастье — родиться в России, // Особая честь — умереть за нее».

Следующей вручалась награда за сохранение традиционных ценностей. Куб с сердцевиной из дуба (что символизировало прочность передаваемых скреп) заслужила сестра милосердия патриаршей гуманитарной миссии Ирина Худякова. Она тоже не смогла присутствовать на церемонии, так как в этот день была занята помощью жителям Белгорода. А проектом, лучше всех справлявшимся с продвижением традиционных ценностей, была объявлена программа «Слово пастыря», которую уже более 30 лет ведет на «Первом канале» патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Не остался без награды и конкурирующий телеканал: в номинации «За просветительский вклад в сфере "История и политика"» премии была удостоена программа ВГТРК. Объявлявший победителя помощник президента Владимир Мединский пошутил: «Как корабль назовешь — так он и поплывет, поэтому победила программа "Москва. Кремль. Путин"». Приз получал ее ведущий Павел Зарубин.

Наконец, министру просвещения Сергею Кравцову выпала честь награждать тех, для кого просветительство — это профессия. В номинации «За просветительскую деятельность в образовательной организации» были выделены сразу четыре категории (для разных уровней образования), а лауреатом в самой массовой, школьной категории стал учитель математики Челябинского областного многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Петр Земсков. Пока он выходил на сцену, диктор сообщил, что каналы учителя на онлайн-платформах собрали миллионы подписчиков и сотни миллионов просмотров — не упомянув, правда, о том, что для просвещения миллионов россиян господин Земсков использовал TikTok и опальный ныне YouTube. Сам педагог назвал свой приз наградой «самой лучшей профессии» учителя математики и призвал «инициировать уже Год математики когда-нибудь». Валдис Пельш отреагировал на эти слова ремаркой о том, что уральский педагог проявил «государственный подход», а Сергей Кравцов понимающе кивнул.

Степан Мельчаков