Воздушные сирены прозвучали в Израиле и Иордании

В Израиле объявлена воздушная тревога. В Тель-Авиве и других центральных районах страны звучит сирена, передает The Times of Israel.

Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракет со стороны Ирана. Полиция страны позднее уточнила, что обломки ракет упали в Тель-Авиве.

Власти Ирана утверждают, что удары нанесены по зданиям Минобороны Израиля в Тель-Авиве и Петах-Тикве. Власти Израиля о повреждении зданий ведомства не сообщали.

Одновременно сирены прозвучали в столице Иордании Аммане и нескольких других крупных городах страны на побережье Красного моря, сообщает Al Jazeera.

О ракетной атаке со стороны Ирана сообщило Минобороны Катара. Ведомство добавило, что одна из ракет ударила по военной базе США.