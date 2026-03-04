Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по инфраструктуре движения «Хезболла» на юге Ливана. Удары затронули объекты палестинского движения «Хамас».

Как сообщила пресс-служба ЦАХАЛа, поражено около 60 целей, включая склады с оружием, командные центры, ракетные пусковые установки и другие объекты террористической инфраструктуры в районах Тира и Сидона.

«Армия обороны Израиля решительно действует против "Хезболлы" после решения террористической организации преднамеренно атаковать Израиль в защиту иранского террористического режима»,— указано в сообщении.

Минздрав Ливана заявил, что за два дня ударов погибли 50 человек, еще 335 ранены. Более 58 тыс. ливанцев были вынуждены покинуть свои дома.

