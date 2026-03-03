Макрон назвал атаку США и Израиля на Иран нарушением международного права

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что республика не может одобрить удары США и Израиля по Ирану. По его словам, это было нарушением международного права.

«Долговременный мир в регионе возможен только при возобновлении дипломатических переговоров»,— полагает Эмманюэль Макрон, добавляя, что «желательно как можно скорее прекратить удары».

Господин Макрон также сообщил, что авианосец «Шарль де Голль» направляется в Средиземное море из-за перекрытия Ормузского пролива и роста напряженности в районе Суэцкого канала и Красного моря. Минобороны ОАЭ заявило об ударе дронами по французской базе Camp de la Paix в Абу-Даби.

Эскалация началась 28 февраля после ударов США и Израиля по Ирану, включая Тегеран. В ответ Тегеран атаковал израильские объекты и американские базы в регионе.