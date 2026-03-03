«Зенит» обыграл «Балтику» и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России

Петербургский «Зенит» победил калининградскую «Балтику» со счетом 1:0 в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона 2025/2026. Встреча прошла 3 марта на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «ЗЕНИТ» Фото: ФК «ЗЕНИТ»

Счет на 79-й минуте открыл Александр Соболев. Победа вывела «Зенит» в 1/2 финала Пути регионов. Следующим соперником команды станет победитель пары «Ростов» — махачкалинское «Динамо».

Действующим обладателем Кубка России остается московский ЦСКА: в финале прошлого розыгрыша армейцы обыграли «Ростов» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

Артемий Чулков