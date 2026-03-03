Суд в Саратове вернул дело о конфискации взятки у экс-замдиректора «Газпрома»

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове признал законным приговор бывшему заместителю гендиректора АО «Газпром газораспределение Белгород» Александру Белоусову, осужденному за получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Однако решение о конфискации части средств отправлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Согласно акту суда первой инстанции (Октябрьский райсуд Белгорода), в 2023 году Белоусов курировал строительство газопровода в микрорайоне «Южный» в Губкине. Он предложил главному инженеру ООО «ГазВодСтрой» (подрядчик) поучаствовать в тендере, пообещав за вознаграждение общее покровительство: ускоренную приемку работ, подписание актов КС-2 и КС-3, а также оперативную оплату. Изначально речь шла о 5% от суммы контракта, затем Белоусов увеличил долю до 10%, объяснив это помощью в экономии на стройматериалах. Итоговая сумма взятки составила 27,5 млн руб. (10% от цены договора в 222,9 млн руб. плюс надбавка).

Деньги передавались частями как наличными, так и путем обналичивания через фирмы-однодневки. Всего Белоусов получил 12,6 млн руб. (еще 2 млн он взял при задержании). Вину он признал полностью, раскаялся и активно сотрудничал со следствием, указав места встреч с взяткодателем — гендиректором «ГазВодСтрой» Алексеем Еськовым.

Суд приговорил Белоусова к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в 27,5 млн руб. и восьмилетнему запрету занимать определенные должности. Часть полученных средств (6,75 млн руб.) конфискована. Прокуратура обжаловала приговор, указав, что Белоусов распорядился 12,6 млн руб., но вопрос о конфискации остальных 5,85 млн руб. на его счетах не решен. Кассация согласилась с доводами надзорного ведомства и отправила дело в этой части на пересмотр.

Нина Шевченко