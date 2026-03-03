Он русский, и это многим объясняют

Оргкомитет по проведению Года единства народов России наметил 3 марта план мероприятий и смысловое оформление предстоящих торжеств. Гражданам еще раз напомнят, что главную объединяющую роль в России играет русский народ, а ключевым событием года предсказуемо станет День народного единства 4 ноября. Поскольку победа над поляками в 1612 году понимается членами оргкомитета как событие, создавшее «великую Россию», особая роль в празднованиях будет отведена Нижнему Новгороду как родине ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского.

Первое заседание оргкомитета прошло в Национальном центре «Россия». Еще до его начала президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге затронула тему, к которой впоследствии обращались многие участники совещания: «Очень долгие годы мы национальный вопрос рассматривали какой угодно, кроме русского. Притом что русских у нас 80% в стране»,— напомнила она журналистам. И выразила надежду, что в этом году «русская тема» останется в центре внимания, ведь единство народов в нашей стране непосредственно связано с русскими людьми и русским языком.

Заседание началось с приветственного слова первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко. Он заявил, что Год единства –– это ответ на попытки внешних врагов раскачивать Россию изнутри. Но у неприятеля пока ничего не выходит, дал понять чиновник: «Ребята разных национальностей с гордостью говорят: "Я — русский солдат", "Я — русский офицер", "Русские не сдаются"». Гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст поддержал тему историческим анекдотом о разговоре Николая I с французским путешественником маркизом де Кюстином, из которого выяснилось, что среди приближенных императора есть поляки, немцы, грузины, татары и евреи, но «все вместе они и есть русские». А вице-премьер Татьяна Голикова назвала единство народов «стратегическим ресурсом» России и добавила, что Год единства рассматривается правительством как «пространство для диалога и поддержки инициатив».

С докладом о региональных инициативах в рамках Года единства выступил нижегородский вице-губернатор Олег Беркович, подменивший не сумевшего прийти губернатора Глеба Никитина. На вопрос о том, почему именно Нижнему Новгороду поручили роль модератора по этому вопросу, господин Беркович ответил “Ъ” не задумываясь: «А как могло быть иначе, если ополчение собрано у нас?» Ополчению Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в рамках предстоящих празднований действительно придается особое значение, а очередная годовщина освобождения столицы от поляков 4 ноября будет ознаменована ключевыми торжествами как в Москве, так и в Нижнем Новгороде. В других мероприятиях в рамках Года единства нижегородцы тоже предлагают делать акцент на межнациональной теме: например, к нижегородской программе «Соло на закате» в 2026-м будут привлекать музыкальные коллективы с национальным уклоном.

Такой подход поддерживает и глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов. Он рассказал “Ъ”, что в 2026 году темы единства и этнокультурного разнообразия найдут свое отражение в проектах, которые на первый взгляд не имеют прямого отношения к народному единству. Заодно, уверен чиновник, соответствующие смыслы проникнут и в образовательные процессы в школах и вузах — в частности, через «Разговоры о важном».

Главным итогом заседания оргкомитета стало формирование предварительного плана межрегиональных и общефедеральных мероприятий, в который вошли и многочисленные предложения субъектов. Хотя на их сортировку и шлифовку, как пояснил “Ъ” информированный источник, потребуется еще от двух недель до месяца.

Некоторые члены оргкомитета готовы были поделиться своими планами уже сейчас. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков сообщил журналистам, что в Москве все лето будет идти фестиваль-марафон «Россия — Театр — Общество», который объединит труппы со всей страны в открытых выступлениях на столичном Бульварном кольце. Два «театральных поезда» посетят 48 городов России, проехав по маршрутам Владивосток—Москва и Севастополь—Москва. Ну и уже целиком межнациональной теме будет посвящен 7-й фестиваль национальных театров «Федерация», который на этот раз пройдет в Грозном. А общение с “Ъ” господин Машков закончил многозначительным предложением прочитать первые буквы фразы «Год единства народов России» как «ГЕН России».

