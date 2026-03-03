В начале апреля пройдут торжества в честь 90-летия журфака УрФУ

В Екатеринбурге с 1 по 4 апреля пройдет серия мероприятий, приуроченных к 90-летию департамента журналистики Уральского федерального университета (УрФУ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор журфака УрФУ Алексей Фаюстов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор журфака УрФУ Алексей Фаюстов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как рассказал на пресс-конференции директор журфака Алексей Фаюстов, ключевым событием юбилея станет торжественное собрание, которое пройдет вечером 3 апреля. «Пригласим преподавательский состав, студентов, наших партнеров, представителей власти и, конечно, выпускников»,— пообещал он. Место проведения мероприятия пока держится в секрете.

В рамках юбилея журфака пройдет научная конференция «Цифровая журналистика: технологии, смыслы, особенности творческой деятельности». Как сообщила заместитель председателя научной конференции Анна Сумская, наибольшее количество заявок подано по темам связанным с искусственным интеллектом (ИИ) в журналистской деятельности и медиаобразовании. На конференции впервые будет организована лаборатория, посвященная изучению России и ее медиаобраза.

Для муниципальных журналистов и сотрудников редакций в малых городах преподаватели журфака проведут мастер-классы, которые охватят темы, начиная с русского языка и заканчивая современными технологиями.

Выпускница факультета, создатель авторских турмаршрутов Светлана Толмачева выразила готовность провести экскурсию «Екатеринбург журналистский», которая «позволит погрузиться в историческую атмосферу факультета». Маршрут охватывает Свердловскую телерадиокомпанию, места, связанные с легендарными выпускниками журфака — писателем Владиславом Крапивиным и рок-бардом Александром Башлачевым. Финальной точкой экскурсии станет Дом журналиста.

История журфака УрФУ началась со 2 апреля 1936 года, когда в Свердловске был создан Коммунистический институт журналистики (КИЖ). Среди знаменитых выпускников уральского факультета журналистики: председатель Российского детского фонда Альберт Лиханов, председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин, ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин, руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Сегодня на журфаке обучается 1680 студентов, работает более 80 преподавателей.

Дарья Сайнутдинова