Владимир Путин разрешил продажу до 40% «Эльгаугля»

АО «Нова Капитал» может приобрести до 40% ООО «Эльгауголь», которому принадлежит лицензия на крупнейшее в России Эльгинское месторождение коксующегося угля. Соответствующее распоряжение президента РФ Владимира Путина опубликовано 3 марта.

АО «Нова Капитал», следует из ЕГРЮЛ, учреждено в Москве 15 января, основной вид деятельности — деятельность в области права. Акционеры не раскрываются. Гендиректор Александра Назаркина также возглавляет или возглавляла несколько компаний с аналогичным видом деятельности. В открытых источниках Александра Назаркина упоминается как HR-директор регистратора «Статус».

Запасы Эльгинского месторождения в Якутии, по оценке JORC,— 2,2 млрд тонн. В 2024 году добыто 28,6 млн тонн. Ключевые рынки сбыта — Китай, Япония, Южная Корея, Индия и Тайвань. Также группа включает порт Эльга и Тихоокеанскую железную дорогу в Хабаровском крае. “Ъ” направил вопросы в «Эльгу».

В ООО «Эльгауголь» 70% через ООО «А-Проперти» владеет АО «АП Холдинг», 30% принадлежит «Энергогрупп» Александра Исаева, гендиректора УК «Эльга». По 5% у Родиона Сокровищука и АО «АП Капитал». Основным владельцем группы считается Альберт Авдолян.