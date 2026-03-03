«Работайте, возбуждайте»

Штрафы за ненадлежащее содержание кровель жилых домов и административных зданий в Нижнем Новгороде могут вырасти в три раза, до 60–120 тыс. руб., рассказал глава города Юрий Шалабаев. По его словам, мэрия уже готовит соответствующую законодательную инициативу. За зиму в городе выявили около 7 тыс. подобных нарушений. Во время очередного рейда мэр вместе с прокурором города Игорем Мокичевым осмотрели часть домов и констатировали, что большая часть нарушений устраняется в оперативном режиме. Тех, кто игнорирует требования мэрии, регулярно штрафуют. Некоторых — по несколько раз. Глава города потребовал продолжать работу по возбуждению административных дел. С подробностями — Андрей Репин.

Из-за падения снега в Нижнем Новгороде расследуются уголовные дела

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде штрафы за плохую уборку снега с крыш, дорог, тротуаров и придомовых территорий могут быть увеличены в три раза. Сейчас для собственников, ТСЖ и управляющих компаний штрафы за ненадлежащее состояние объектов составляют от 20 до 40 тыс. руб. Глава города Юрий Шалабаев считает, что их необходимо увеличить до 60–120 тыс. руб. Об этом он сообщил «Ъ-Приволжье» во время очередного рейда по улицам Нижнего Новгорода, который мэр провел совместно с прокурором города Юрием Мокичевым.

По словам главы города, с начала зимы административно-техническая инспекция зарегистрировала около 7 тыс. нарушений. Из них 5 тыс. собственники зданий устранили вовремя.

В остальных случаях собственников привлекли к административной ответственности в виде штрафов. Многих нарушителей оштрафовали неоднократно.

Как писал «Ъ-Приволжье», с января 2026 года в Нижегородской области регулярно случаются сильные снегопады. В месяц выпадает около 250% от месячной нормы осадков. Скопившийся на крышах снег и наледь периодически падают, иногда — на людей. Так, в феврале на Варварской улице наледь с крыши упала на двух девушек. Одна из них погибла. На Рождественской снег сошел на детей, которые шли на экскурсию. В Автозаводском районе малолетний ребенок получил травму позвоночника после того, как на него упала наледь с крыши. По данным фактам возбуждены уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиями безопасности (ст. 238 УК РФ).

Во время рейда по городу Юрий Шалабаев, Игорь Мокичев и сопровождавшие их чиновники прошлись по дворам на улицах Рождественской и Минина. В одном из таких дворов глава города обратил внимание на то, что снег не просто лежит на крышах, а в любой момент может упасть. «Работайте, возбуждайте (административные дела.— «Ъ)», — обратился к коллегам глава города, который посчитал содержание крыш ненадлежащим. Особое внимание мэр попросил обратить на те места, где снег и лед могут сойти на тротуары и входные группы. Он потребовал, чтобы АТИ следила за тем, чтобы после очистки кровель коммунальщики убирали сброшенный снег с тротуаров, и штрафовала их, если работы не будут выполнены.

«Многие собственники уверены: если их один раз уже оштрафовали, к ним больше не придут. Нет, мы все равно будем добиваться именно очистки.

Штраф сам по себе не является самоцелью. Это мотивация к тому, чтобы кровлю привели в порядок»,— отметил глава города. В соседнем дворе он обратил внимание на один из домов, где крыша была полностью очищена.

Глава города привел этот дом в пример, но тут же выяснилось, что в здании сидят муниципальные службы.

«Получается, что мы сейчас сами себя похвалили»,— констатировали чиновники.

«Или просто в этом месте снег с крыши уже сошел»,— добавил один из них.

Прокурор Игорь Мокичев сообщил, что в конце прошлой недели объявил предостережения руководителям всех крупных управляющих компаний и потребовал обеспечить надлежащее содержание крыш. В первую очередь прокуратура должна следить, чтобы государственная жилищная и административно-техническая инспекции надлежащим образом выполняли свои обязанности, подчеркнул мэр. Прокуратура самостоятельно может выносить представления и возбуждать административные производства в отношении хозяйствующих субъектов, напомнил Юрий Шалабаев: с начала года в Нижнем Новгороде прокуратура самостоятельно приняла 60 подобных решений.

Задача прокуратуры сделать так, чтобы «все ответственные и безответственные собственники» приняли необходимые меры, чтобы не допустить ситуаций, когда результатом падения снега и льда становится возбуждение уголовных дел, добавил мэр.

После рейда глава города Юрий Шалабаев напомнил, что мэрия прорабатывает очередную инициативу об увеличении штрафов за ненадлежащее содержание крыш.

Также чиновники готовятся к тому, что весь выпавший снег в ближайшее время начнет таять и Нижний Новгород столкнется с проблемой подтопления территорий.

«За зиму с городских территорий вывезли 1,6 млн кубометров снега, но это еще не конец. Готовим водооткачивающую технику, сформировали противопаводковые комиссии. Докупаем необходимую технику, потому что понимаем, что проблемы будут. Кроме того, перепады температур с большим количеством снега и дождей негативно сказываются на дорожном полотне. Готовимся к тому, что у нас будут большие объемы ямочного и карточного ремонта»,— подытожил глава города.