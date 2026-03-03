Лицом к юрлицу

Нижегородский райсуд допросил бывшего начальника управления рисками АО «Теплоэнерго» (сейчас АО «Объединенный коммунальный оператор») Николая Радчука по уголовному делу экс-гендиректора компании Ильи Халтурина, обвиненного в превышении полномочий. Свидетель рассказал об эпизоде с ООО «Строительные технологии», которое получило многомиллионные подряды вопреки судимости руководителя Зои Макаркиной. «Строительные технологии» сначала перевели на схему с единственным поставщиком, позднее контракты «Теплоэнерго» стала получать компания сына Макаркиной, следовало из показаний. Илья Халтурин вину не признал.

Илья Халтурин не признал вину по всем эпизодам

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском районном суде Нижнего Новгорода по делу бывшего гендиректора АО «Теплоэнерго» Ильи Халтурина, обвиненного в превышении полномочий при работе с подрядчиками, допросили бывшего начальника управления рисками компании Николая Радчука. Судебный допрос свидетеля касался эпизода с подрядами ООО «Строительные технологии» на проектирование, получение положительного заключения экспертизы и реконструкцию теплосетей, которые подсудимый был не вправе подписывать из-за судимости руководителя Зои Макаркиной. В 2022 году ее приговорили к двум годам лишения свободы условно за неправомерный оборот средств платежей. У компании была задолженность по налогам, а сроки оказались сорваны. Тем не менее штрафовать подрядчика глава «Теплоэнерго» не стал, полагает следствие.

На предварительном следствии господин Радчук сообщил, что с введением антироссийских санкций в 2023 году «Теплоэнерго» перешло от конкурентных закупок на контракты с единственным поставщиком. Об уголовном деле и долгах по налогам у подрядчика в управлении рисками не знали, а доступа к базам силовиков у безопасников коммунальной компании не было. При этом закупки продолжали проводить на электронной площадке, где фиксировались все взаимоотношения с поставщиками: на этом настоял Илья Халтурин, и договоры без его одобрения не подписывали.

Из показаний свидетеля следовало, что на прямые контракты «Строительные технологии» перевела руководитель приоритетных инвестпроектов «Теплоэнерго» Эльмира Новикова, которая находилась с Зоей Макаркиной в приятельских отношениях.

По данным следствия, только в 2023 году с подрядчиком заключили 26 договоров на 750 млн руб. как с единственным поставщиком. Госпожа Новикова при этом была в курсе судимости Зои Макаркиной, поэтому была разработана схема работы с единственным поставщиком, благодаря которой подрядчик не обязан был предоставлять декларацию о соответствии участника требованиям закупки.

В августе 2023 года Зоя Макаркина направила «Теплоэнерго» письмо, в котором просила без объяснения причин вместо компании «Строительные технологии» перевести оплату за работы на счет ООО СТ. Позднее безопасники «Теплоэнерго» выяснили, что у подрядчика возникли проблемы с налоговой службой из-за долгов, и их счета арестованы. Об этом сообщили Илье Халтурину, который только тогда узнал о судимости Зои Макаркиной, как и служба безопасности.

Договоры с подрядчиком были расторгнуты, однако, вопреки предупреждениям управления рисками «Теплоэнерго», контракты стали переводить на ООО СТ, которое Зоя Макаркина формально переоформила на несовершеннолетнего сына, отметил в своих показаниях Николай Радчук. При этом она якобы подписывала договоры за сына, который ни разу не появился в коммунальной компании.

Илья Халтурин при этом ничего не предпринял, так как посчитал исполнение инвестиционных программ в рамках льготного финансирования Фонда развития территорий более важным, чем расторжение договоров.

Тем не менее компания Зои Макаркиной не была единственным претендентом на работу с «Теплоэнерго»: коммерческие предложения подавали несколько участников торгов, сообщил свидетель в суде. Вместе с тем Зое Макаркиной объяснили, что работать с ней «Теплоэнерго» больше не вправе, и необходимо другое юрлицо. При этом претензий к работе коммунальной компании с подрядчиками и контрактам у курирующих ее силовиков не было, добавил свидетель.

Илья Халтурин не признает вину по этому и другим эпизодам и доказывает, что не знал о налоговой задолженности компании и судимости Зои Макаркиной, которой не было в момент подписания контракта.

Он уверен, что штрафовать компанию было не за что: подрядчик уложился в сроки, оговоренные договором льготного займа с ФРТ.

Судебное следствие продолжится на следующей неделе.

Как писал «Ъ-Приволжье», Илье Халтурину также вменили в вину превышение полномочий со сменой подрядчика модернизации Нагорной теплоцентрали и повышением зарплаты директору дочернего предприятия Якову Гиркину.

Роман Рыскаль