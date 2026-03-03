Акции спортивного производителя On упали на 14% из-за слабого прогноза продаж

Швейцарский производитель спортивной обуви и экипировки On Holding представил отчет о финансовых результатах 2025 года и прогноз продаж. В компании заявили, что ожидают роста продаж на 23%, до 3,44 млрд франков (€3,8 млрд). Аналитики ожидали более высокого роста продаж — до 3,7 млрд франков (€4,1 млрд). После публикации годовой отчетности и прогноза продаж акции On Holding упали в цене на 14%.

Согласно отчетности, продажи On Holding в 2025 году достигли рекорда в 3 млрд швейцарских франков (€3,3 млрд), это на 30% больше, чем годом ранее. Чистая прибыль за 2025 год составила 204 млн франков (€224 млн), что на 15,9% меньше, чем годом ранее.

Компания On Holding была основана в Швейцарии в 2010 году бывшим чемпионом по триатлону Оливье Бернхардом. Одним из акционеров является известный теннисист Роджер Федерер. On Holding ориентирована в основном на бегунов, теннисистов, триатлонистов, туристов, а также на любителей стиля sport casual. Продукция швейцарской компании, как правило, заметно дороже, чем у других крупных производителей спортивной экипировки. Цены на беговые кроссовки On Running составляют в среднем €200–250, тогда как у большинства других производителей — около €140.

Евгений Хвостик