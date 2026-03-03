Биржа под обстрелом

Обострение ситуации на Ближнем Востоке разогрело российский рынок нефтепродуктов. Наибольшее увеличение оптовой цены пришлось на мазут, который за один торговый день подорожал на 27,1%, до максимума с ноября 2025 года. Аналитики отмечают, что часть иранских объемов мазута может быть замещена российскими.

Стоимость мазута на Петербургской бирже 3 марта по территориальному индексу европейской части России выросла на 27,1%, до 19,91 тыс. руб. за тонну. Это наибольший прирост котировок с середины июня 2025 года, цены обновили максимум с ноября.

Рост оптовых цен по итогам торгов наблюдался на все нефтепродукты. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 2,65%, до 61,79 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 2,60%, до 65,04 тыс. руб. за тонну. Дизтопливо подорожало на 0,70–1,81% в зависимости от класса.

Котировки нефтепродуктов перешли к росту после начала военной операции США и Израиля против Ирана, которая привела к резкому увеличению мировых цен на нефть. Стоимость Brent с 28 февраля выросла на 16,1%, до $84,16 за баррель, максимального значения с июля 2024 года. В ответ на атаку Иран заблокировал Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок углеводородов. Объем транспортировки нефти и нефтепродуктов оценивается почти в 20 млн баррелей в сутки (б/c), что эквивалентно 20% мирового спроса.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что взлет внутренних котировок связан с активным замещением иранских объемов в порту Фуджейра в ОАЭ — ключевом бункеровочном хабе Оманского залива. По данным Kpler, приостановка экспорта мазута из Ирана (около 256 тыс. б/с в 2025 году) может расширить спрос на российский продукт и привести к большему увеличению оптовых цен. Эскалация конфликта спровоцировала глобальный рост котировок и заложила премию за риск при транзите через Ормузский пролив, что отразилось и на российском рынке, говорят в NEFT Research.

Драйвером роста оптовых цен на мазут в России в том числе стали атаки на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии, говорит руководитель центра по аналитике российских акций БКС Кирилл Бахтин. Это привело к росту мировых цен на нефть и увеличению маржи нефтепродуктов на фоне рисков срыва регулярных поставок, добавляет он.

Как указывает Кирилл Бахтин, в отношении мазута отсутствуют демпферные механизмы, привязанные к индикативным ценам.

Стоимость мазута в России, поясняет он, формируется на базе экспортного нетбэка, а сейчас с учетом транспортировки внутри страны значительного перевеса в пользу какого-либо канала продаж не фиксируется.

Мазут среди экспортных товаров отличает наибольшая волатильность из-за низкой ликвидности биржевых торгов и отсутствия государственных нормативов продаж на бирже, как для бензина и дизтоплива, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Текущее предложение на бирже, по его оценке, ограничено и не способно удовлетворить возросший спрос, что также подстегивает рост котировок.

По оценке главного аналитика по рынкам нефти, нефтепродуктов и макроэкономике компании «Пролеум» Андрея Дьяченко, рост котировок прежде всего связан с внутренними факторами — сокращением предложения на бирже и сезонной структурой спроса. Мазут как «остаточный» продукт чувствителен к загрузке НПЗ и изменениям в структуре переработки, так как во время ремонтов предложение быстро сокращается, вызывая скачки цен, уточняет он.

По данным ЦЦИ, в феврале Россия сократила морской экспорт мазута на 23%, до 2 млн тонн.

Рынок фрахта, добавляют аналитики, пока не отреагировал на обострение ситуации на Ближнем Востоке: стоимость перевозки темных нефтепродуктов в последнюю неделю февраля снизилась на $1–2.

В S&P Global снижение отгрузок нефтепродуктов из России в феврале связывают с внеплановыми остановками НПЗ, что привело к снижению переработки по итогам месяца до 5,15 млн б/с. В январе, согласно отчету Международного энергетического агентства, российский экспорт нефтепродуктов достигал пиковых значений.

