Первая помощь боится ответственности

В экстренной ситуации многие российские врачи не станут оказывать первую помощь пострадавшим — таковы результаты опроса «Актион медицина». Медики признаются, что боятся последующих судебных разбирательств. Юристы поясняют: привлечь врача к уголовной ответственности за отказ помочь случайному прохожему почти невозможно, а вот наказать его за ошибку при оказании первой помощи — вполне реально. Минздрав же призывает медиков не бояться помогать людям и уже готовит соответствующие инструкции.

Сервис «Актион медицина» (входит в группу «Актион») совместно с закрытой профессиональной соцсетью «Врачи.рф» выяснили, готовы ли российские медработники оказать первую помощь в экстренной ситуации. В опросе приняли участие 733 медработника (96% — врачи).

Большинство из них (82,3%) сталкивались с ситуациями, требующими оказания медицинской помощи на улице, в транспорте или в общественных местах.

33,9% заявили, что сделали это, «следуя врачебному долгу»; 27% тоже помогли, но признались, что думали о возможных негативных последствиях и обвинениях в свой адрес. А вот 16,6% врачей сознательно отказались от оказания помощи в такой ситуации, заявив, что не обязаны применять профессиональные навыки за пределами медучреждений. Еще 4,8% не стали вмешиваться, поскольку уверены, что закон им это запрещает.

Большинство врачей (40,4%) заявили, что готовы будут вмешаться только в случае реальной угрозы для жизни человека. При этом почти четверть опрошенных (22,6%) заявили, что предпочтут не сообщать окружающим о своей профессии — просто вызовут скорую и останутся с пострадавшим до приезда коллег. А 12,5% врачей прямо ответили, что ни при каких обстоятельствах не станут оказывать первую помощь, опасаясь законодательных последствий. И лишь 20,3% медиков заявили о безусловной готовности прийти на помощь в любой ситуации.

Интересно, что почти 15% опрошенных считают помощь без специального оборудования бесполезной и опасной для самого помогающего. А 14,3% сомневаются, что коллега любой специальности примет верное решение в такой ситуации.

Адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Евгения Рыжкова рассказала “Ъ”, что в России нет практики привлечения к ответственности «лиц, обязанных оказывать медицинскую помощь», за отказ это делать.

«Лишь теоретически» в такой ситуации возможно наказание за неоказание медпомощи или оставление в опасности. А вот риск ответственности за причинение вреда при оказании первой помощи вполне реален, отмечает эксперт: «Вид ответственности будет зависеть от размера наступившего вреда. Это может быть компенсация вреда в гражданском процессе в денежной форме, а может быть и уголовная ответственность».

Врачи — «наиболее подготовленная категория лиц», которые могут помочь человеку при несчастном случае вне медицинской организации, заявил “Ъ” главный внештатный специалист Минздрава по первой помощи Андрей Колодкин. Он перечислил состояния, при которых, согласно приказу Минздрава, человеку требуется неотложная первая помощь: отсутствие сознания, остановка дыхания, травмы и ранения, укусы ядовитых насекомых или животных и т. д. Этот перечень необходимо знать врачам «для устранения боязни оказания первой помощи, в том числе страха возможной ответственности за якобы "неправильные действия"». Андрей Колодкин добавил, что Минздрав готовит проект порядка оказания первой помощи медработниками. Также ведомство разрабатывает новый состав аптечек и укладок для оказания такой помощи.

