Автомобили мешают аварийной обстановке

МУП «Водоканал» и Екатеринбургская теплосетевая компания (ЕТК) призвали думу Екатеринбурга разрешить им при авариях на сетях перемещать автомобили для ускорения ремонта. Депутаты признались, что пока в муниципалитете отсутствуют такие полномочия, но отметили недопустимость отсутствия воды в социальных учреждениях из-за невозможности эвакуировать машины. В итоге они пообещали выйти с соответствующей инициативой к заксобранию Свердловской области.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вопрос об эвакуации и перестановке автомобилей во время аварий на инженерных сетях рассмотрели члены комиссии гордумы Екатеринбурга по безопасности жизнедеятельности. Депутаты не стали заслушивать доклады, а сразу перешли к обсуждению трудностей «Водоканала» и ЕТК. «Надо решить проблему, а не докладывать»,— подчеркнул один из участников заседания.

Сначала генеральный директор «Водоканала» Антон Гусев пожаловался, что учреждение получает штрафы за долгий ремонт сетей из-за припаркованных автомобилей в зоне аварий.

«Когда водители нарушают ПДД, вопрос снимается, но когда нет, подъезжает бригада и не может найти собственников. Своими силами эвакуировать или переставить нельзя. Растягивается срок устранения аварий, и все вытекающие жалобы жителей идут во все ведомственные органы»,— пояснил господин Гусев и призвал принять меры.

Его поддержал депутат Антон Швалев («Единая Россия»; ЕР), заявив о недопустимости отсутствия воды в детских садах и больницах из-за того, что МУП не может эвакуировать машины. «Это может привести к печальным последствиям, и мы должны реагировать максимально быстро»,— добавил он.

По данным «Водоканала» и ЕТК, проблема возникает практически каждый день.

Директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии Игорь Ощепков отметил, что законодательство позволяет эвакуировать машины только в случае нарушения ПДД, и призвал собравшихся рассмотреть возможность «перемещения транспортного средства на 10-100 м» при устранении аварий. «Если данных о собственнике автомобиля у ГАИ нет, можно будет вызвать компанию, которая погрузит и переместит автомобиль. Ресурсники сами оплатят услугу»,— пообещал он.

Господин Ощепков подчеркнул, что перед перемещением автомобиля ответственные лица будут должны сфотографировать и задокументировать состояние машины.

Директор департамента жилищного и коммунального хозяйства городской администрации Александр Брагин призвал депутатов выйти с инициативой к законодательному собранию Свердловской области по созданию нормативного акта, который разрешит перемещать автомобили в муниципалитетах в случаи авариях на сетях.

Председатель думской комиссии Игорь Володин (ЕР) поддержал решение господина Брагина и предложил вначале запросить справку в аналитическом отделе думы Екатеринбурга по вопросу. «Подготовим ее и дальше поймем, куда обращаться»,— заверил он собравшихся.

Предложение господина Володина единогласно поддержали все пять членов думской комиссии, участвующих на заседании.

Василий Алексеев