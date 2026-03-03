Хоккеисты «Лады» победили «Ак Барс» в матче КХЛ

Во вторник, 3 марта, в тольяттинской «Лада-Арене» прошел очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между местной «Ладой» и казанским «Ак Барсом». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:3.

В составе «Лады» дважды отличился Райли Савчук, по шайбе отметились Максим Белоусов, Алекс Коттон и Никита Михайлов. У «Ак Барса» голы забили Степан Терехов, Митчелл Миллер и Нэйтан Тодд.

«Лада» третий раз в сезоне выиграла у казанского коллектива. Тольяттинская команда занимает десятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 45 очков. «Ак Барс» с 84 баллами находится на третьей позиции в Восточной конференции.

Андрей Сазонов