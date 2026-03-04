IT-бизнес на Ближнем Востоке переходит на удаленную работу

Из-за начавшегося 28 февраля вооруженного конфликта между Ираном, США и Израилем IT-компании, работающие в регионе, адаптируются к новым условиям. Как рассказали “Ъ” в «Лаборатории Касперского» (у компании есть международные представительства в ОАЭ и Саудовской Аравии), «коллеги из затронутых стран временно переведены на дистанционный формат работы». Продолжает работать горячая линия страховой компании, при необходимости сотрудникам доступна психологическая поддержка, говорят в «Лаборатории Касперского». «В связи с временными ограничениями на авиасообщение несколько сотрудников компании, находившихся в командировках или отпусках, пока не могут вернуться домой. Все они находятся на связи с HR»,— добавили там.

В компании VisionLabs (реализует проекты в сфере видеоаналитики в ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах Ближнего Востока) пока не видят необходимости вывозить сотрудников или переводить их на дистанционный режим работы. Об этом “Ъ” рассказал гендиректор VisionLabs Дмитрий Марков: «Но в первую очередь важно позаботиться об их безопасности». По прогнозу господина Маркова, со стороны бизнеса затягивание конфликта может привести к тому, что придется смещать фокус на другие рынки.

На интерес рынка к ОАЭ влияет роль страны как технологического хаба — с развитой цифровой инфраструктурой, рынком дата-центров и в целом предсказуемой регуляторной средой, напоминает анонимный эксперт по торгово-экономическому сотрудничеству России и ОАЭ. Многие IT-проекты не привязаны к одной географии и реализуются распределенными командами, поэтому зависимость от региональной повестки, как правило, ниже. «В целом признаков массовой приостановки IT-проектов мы сейчас не видим, однако дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации в регионе»,— говорит он. Это же мнение высказал собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности. В «Яндексе» и их представительстве на Ближнем Востоке, а также Softline (хаб в ОАЭ) и ряде других компаний, представленных в регионе, не стали комментировать ситуацию.

28 февраля США и Израиль нанесли удары по Ирану. В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании и Кувейте. Конфликт привел к нарушению авиасообщения в регионе, однако вывоз российских граждан уже начался. Как сообщали представители бизнеса «Ъ FM» 2 марта, «война принесет в регион нестабильность, спад инвестиционной активности и риски в сфере безопасности».

Татьяна Исакова, Филипп Крупанин