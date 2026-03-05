Метры выстроились на распродажу

Стремясь распродать нереализованные квартиры, застройщики жилья стали чаще предоставлять скидки. Так, в феврале 2026 года объем предложения первичных квартир с дисконтом в Москве и Подмосковье увеличился на 49% год к году, доля таких лотов в экспозиции достигла 81% против 55% годом ранее. Однако специальные условия чаще всего возможны только при полной оплате.

По итогам февраля 2026 года число квартир в новостройках Москвы и Подмосковья, предлагаемых с дисконтом, увеличилось на 49% год к году, до 260 проектов, подсчитали в сервисе «Яндекс Недвижимость». По данным аналитиков, доля квартир с дисконтом в общем объеме предложения на первичном рынке достигла 81%. Для сравнения: годом ранее этот показатель был на уровне 55%.

Скидки являются быстрым инструментом стимулирования продаж — это вынужденная мера в условиях все еще охлажденного спроса на первичное жилье и дорогой ипотеки. Кроме того, затоваренность на первичном рынке жилья усиливает конкуренцию между девелоперами, которые стараются распродать нереализованный остаток квартир, предоставляя дисконты, говорит управляющий партнер ГК «Точно» Марсель Габдульманов.

В январе 2026 года в целом по России нераспроданным оставалось 68% строящегося жилья, следует из данных «Наш.Дом.РФ».

Затоваренность рынка привела к накоплению неликвидных лотов, реализация которых без существенного дисконта невозможна, констатирует руководитель департамента продаж ГК «Расцветай» Святослав Иванов. Средний уровень дисконта в жилых комплексах в Москве, по данным на февраль 2025 года, составил 3,6 млн руб., за год скидка выросла на 64%, подсчитал коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

При этом цены на новостройки в столице продолжают стремительно расти — это дает девелоперам дополнительные возможности по предоставлению специальных условий, считает заместитель коммерческого директора ГК А101 Владимир Колесников. За последний год цена предложения на первичном рынке жилья увеличилась на 28% год к году, до 510 тыс. руб. за 1 кв. м, стоимость сделок за этот же период выросла на 21% год к году, до 504 тыс. руб. за 1 кв. м, приводит свои подсчеты главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.

Тем не менее, по словам топ-брокера Whitewill Екатерины Левиной, в ряде проектов скидка предоставляется только при полной оплате.

Так, подчеркивает эксперт, речь идет не о реальном снижении цены, а о маркетинговом инструменте: потенциальная скидка изначально закладывается в стоимость лота, чтобы простимулировать потребителей внести стопроцентную оплату. В результате у застройщиков появляется возможность оперативно наполнить эскроу-счета для снижения ставки по проектному финансированию, отмечает Алексей Попов.

Количество дисконтов от застройщиков увеличилось в том числе из-за изменения условий семейной ипотеки с 1 февраля 2026 года — теперь семья может оформить только один такой кредит, что снизило спрос на такую недвижимость, добавляет Марсель Габдульманов. Хотя скидки поддерживают спрос на новостройки, они не могут полностью компенсировать эффект высокой ключевой ставки ЦБ, считает заместитель гендиректора по работе с жилой недвижимостью Ricci Наталия Кузнецова. Количество сделок с новостройками в Москве по итогам января 2026 года увеличилось лишь на 5% год к году, до 10,3 тыс. квартир, следует из подсчетов аналитического сервиса Dataflat.ru.

Впрочем, директор по маркетингу «Ташир Эстейт» Лилия Денисова ожидает сокращения объема дисконтов по мере восстановления покупательной активности и нормализации условий по рыночной ипотеке. Для ряда девелоперов более рациональной стратегией все еще является реализация накопленного жилья с дисконтом, чем удержание экспозиции, говорит Наталия Кузнецова. Кроме того, добавляет Марсель Габдульманов, в будущем себестоимость строительства вырастет из-за новой системы налогообложения — это может снизить желание девелоперов делать скидки.

София Мешкова