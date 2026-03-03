На свердловской трассе водитель уснул за рулем и вылетел на встречку

В Свердловской области 67-летний водитель уснул за рулем, его автомобиль вылетел на встречную полосу и столкнулся с другой машиной, сообщили в ГИБДД. Пострадал 71-летний водитель второго автомобиля.

Фото: ГИБДД Свердловской области

67-летний водитель двигался на машине Opel Astra по трассе Нижняя Салда — Алапаевск. Он ехал со стороны поселка Верхняя Синячиха в сторону Алапаевска.

Мужчина не справился с управлением, и автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan Wingroad. 71-летнего водителя этой машины скорая помощь отвезла в реанимацию, предполагаемый виновник аварии не пострадал.

Сотрдники ГИБДД установили, что оба водителя были трезвыми на момент аварии. Водитель Opel Astra пояснил, что он потерял контроль над авто, потому что во время поездки его начало клонить в сон.

«Водитель Opel Astra, житель Алапаевска, в беседе с дорожными полицейскими пояснил, что выехал на встречную полосу из-за сонного состояния, возникшего после бессонной ночи»,— говорится в сообщении ведомства.

В отношении водителя Opel составили протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на полосу встречного движения). Сотрудники проводят расследование случившегося.

Анна Капустина