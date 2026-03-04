Модель для финансирования

В целях расширения выпуска концессионных облигаций, опыт использования которых в России остается единичным, ВЭБ разработал модель для «длинного» финансирования проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Его суть — кредитование проекта на стадии строительства и последующее рефинансирование через публичное размещение облигаций после завершения возведения объекта. Предполагается, что это позволит инвесторам получать более дешевое, чем банковское, финансирование. Эксперты полагают, что такой инструмент может оказаться востребованным, отмечая, что широта его применения будет зависеть от баланса риска и доходности по облигациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Для расширения способов «длинного» финансирования проектов ГЧП власти будут развивать механизм выпуска концессионных облигаций — модель такого инструмента разработана ВЭБ.РФ и центром «Развивай.РФ» (ранее — Национальный центр ГЧП) во взаимодействии с Минэкономики, Минфином, ЦБ и рейтинговыми агентствами.

Модель предполагает двухэтапный подход к привлечению средств. На инвестиционной, наиболее рисковой стадии строительства объектов это классическое банковское кредитование. После же ввода объекта в эксплуатацию инвестор может получить рефинансирование, а банк переуступает право требования по долгу специализированному финансовому обществу (СФО), которое публично размещает облигации под залог прав требований к заемщику.

Для выхода на вторую стадию необходимо соблюсти несколько требований: проект должен быть полностью завершен, право собственности публичной стороны на объект зарегистрировано, а необходимые для эксплуатации документы — получены. Также необходимо завершение инвестором процесса возмещения НДС, если это применимо (обычно капитальный грант рассчитывается без учета налога, а при расчетах с поставщиками НДС уплачивается — переплату концессионеры возвращают из бюджета). Этот момент сейчас является спорным — ранее Счетная палата вынесла представления с требованием вернуть в бюджет полученные возмещения, концессионеры оспаривают это в суде.

Предполагается, что новая модель позволит инвесторам получить доступ к более дешевому, чем банковское, финансированию, а публичной стороне — экономить бюджетные деньги. Как отмечает первый замглавы Минэкономики Максим Колесников, сейчас законодательство позволяет рефинансировать привлеченные на инвестиционной стадии кредиты, но такие случаи единичны. По словам зампреда ВЭБ.РФ Юрия Корсуна, опыт использования рынка облигаций для финансирования инфраструктурных проектов пока «остается фрагментарным». Как отмечается в модели, за 15 лет накоплен опыт размещения облигаций лишь по десятку ГЧП-проектов – нередко еще на инвестиционной стадии. Поясним, облигации выпускались в рамках проекта высокоскоростной магистрали Москва—Санкт-Петербург, кроме того, на Мосбирже регистрировались выпуски концессионных облигаций в сфере ЖКХ.

По словам директора юридической практики «ТеДо» Анны Батуевой, предлагаемый механизм достаточно распространен в странах с развитым рынком ценных бумаг. Старший партнер консалтинговой группы VERSUS Данил Подшивалов полагает, что методика позволит перейти от штучных сделок к «системному потоку качественно структурированных проектов», поскольку создает прозрачные правила игры. Гендиректор АИИК Мария Ярмальчук считает, что модель может быть востребована на рынке. При этом она обращает внимание на условие о возмещении НДС: «Сегодня такая возможность не очевидна, ждем рассмотрения дел и надеемся, что этот риск будет урегулирован».

Начальник центра ГЧП Сбербанка Анна Багинская отмечает, что фактором неопределенности остается отсутствие гарантированного рефинансирования на этапе эксплуатации — это приведет к росту стоимости банковского займа на этапе инвестирования. «Такой кредит будет трудно трансформировать в привлекательный актив и реализовать на вторичном рынке без дополнительных затрат»,— полагает она.

Ключевым ограничением для широкого применения нового механизма Данил Подшивалов называет конкуренцию доходности с альтернативными финансовыми инструментами — здесь может помочь более высокий рейтинг надежности и наличие квазигарантий от государства. В ВТБ считают возможным создание дополнительных стимулов, повышающих привлекательность участия для отдельных классов инвесторов, например пенсионных фондов. «В итоге величину охвата рынка будет определять баланс рисков и доходности»,— отмечают в банке.

Евгения Крючкова