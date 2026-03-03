В Думе предложили направлять изъятые у коррупционеров активы на социальные нужды

Депутат Госдумы Сергей Обухов (КПРФ) направил запрос премьер-министру Михаилу Мишустину и генпрокурору Александру Гуцану с просьбой предоставить информацию о стоимости изъятых коррупционных активов по годам, а также сообщить о препятствиях, мешающих их обращению в доход государства. Как отмечается в запросе, в своих отчетах ведомства, как правило, не раскрывают стоимость имущества коррупционеров, которое может быть обращено в пользу государства.

Депутат также предложил выработать механизмы непосредственного использования изъятой недвижимости коррупционеров, которую нельзя оперативно реализовать на торгах (например, дорогих особняков), на удовлетворение социальных нужд.

В частности, там можно временно размещать детские сады, школы, дома культуры и отдыха, считает коммунист. Кроме того, по мнению господина Обухова, необходимо создать информационный портал в интернете «для наглядного отражения процесса изъятия у коррупционеров активов и их использования для удовлетворения социальных нужд».

Ксения Веретенникова