Удар по банкам

В этом году количество банков на российском рынке может опуститься ниже отметки в 300 шт. Это следствие слияний и поглощений, как уже объявленных, так и новых, из-за чего консолидация на банковском рынке повысится. Вместе с тем число вновь созданных небанковских кредитных организаций может превысить прошлогодний уровень, и часть НКО поменяют свою лицензию на банковскую.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этом году в России может остаться менее 300 банков, следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным Банка России, в начале этого года на рынке действовало 306 банков — 212 с универсальной лицензией и 94 с базовой. При этом к 1 февраля банковская система уже потеряла одну кредитную организацию — регулятор отозвал лицензию у банка НМБ (базовая лицензия). В прошлом году Банк России отозвал шесть лицензий — половину за нарушение законодательства, а половину из-за реорганизации в виде присоединения одного банка к другому. В 2024 году было отозвано 12 банковских лицензий.

«Мы ожидаем как завершения уже запущенных сделок, так и анонсирования новых интеграций, направленных на усиление позиций крупных игроков»,— отмечает старший директор по рейтингам кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

Вместе с тем в секторе продолжается тренд на смену собственников небольших банков. «Такие кредитные организации нередко приобретаются крупным партнером под расчетные задачи или в интересах якорного клиента, что означает, что фактическая консолидация сектора выше, чем это следует из статистики числа участников»,— говорится в исследовании.

Авторы исследования обращают внимание, что крупные банки имеют существенные корпоративные портфели и сильнее ощутят давление резервов, в то время как небольшие игроки, которые в прошлом году хорошо зарабатывали при высокой ключевой ставке от размещения свободной ликвидности, столкнутся со снижением процентных доходов.

В то же время на рынке сохраняется ряд недобросовестных игроков, которые могут потерять лицензии из-за нарушений банковского законодательства, отмечается в исследовании. Кроме того, по словам Ксении Якушкиной, в ряде случаев поводом для ухода с рынка может стать и ухудшение финансовых показателей, однако такие ситуации также будут носить точечный характер. Дополнительным фактором консолидации, по ее мнению, остается смена собственников в сегменте небольших банков: часть владельцев утрачивает стратегический интерес к бизнесу в условиях роста регуляторной нагрузки и усиления конкуренции.

Эксперты считают, что основной причиной снижения количества банков на российском рынке станет ухудшение экономической ситуации.

По словам независимого эксперта Евгения Надоршина, из-за этого какой-то банк могут поглотить, какой-то потеряет лицензию из-за нарушения законодательства, а некоторые и непосредственно из-за ухудшения показателей. При этом он считает, что Банк России, чтобы сгладить ситуацию, может пойти на смягчение еще части требований к банкам во втором полугодии. «Полагаю, риск для некрупных кредитных организаций выше, в частности, часть кэптивных банков стали не нужны после попадания под санкции, но крупные игроки тоже не в безопасности — многие из них, кто пытался активно развиваться и набрал рисков, тоже под угрозой»,— считает Евгений Надоршин.

Тем не менее эксперты не исключают, что наряду с отзывами лицензий на рынке будут появляться и новые, но в основном небанковские кредитные организации. «Я считаю, что в этом году продолжится бум создания НКО, поскольку их создавать с нуля гораздо легче, чем банк,— порядка 10–15 НКО может появиться на рынке в этом году»,— говорит МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. По данным ЦБ, в прошлом году количество НКО увеличилось с 39 до 46, а в этом году было создано еще 2 НКО. При этом, по мнению господина Войлукова, какое-то количество НКО в этом году могут преобразоваться в банки, как это уже было в прошлом году. По мере своего развития НКО перерастают собственный бизнес, им требуется расширение, заключает он.

Максим Буйлов