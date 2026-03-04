От месторождения до украшения

«Путь самоцвета» не просто витрины с камушками, пусть даже очень красивыми, найденными в разных уголках земли. Это крупный образовательный проект на стыке науки, искусства и бизнеса. Его участники — авторитетные институции, например Геммологический институт, обучающий сотрудников Гохрана и Пробирной палаты, Московская геммологическая лаборатория и Московский экспериментальный ювелирный завод «Ювелирпром», а также люди, связавшие свою профессиональную жизнь с минералами: геологи и геммологи, огранщики и ювелиры. Результаты их находок, исследований и кропотливой работы представлены в витринах.

Одна из них посвящена добыче сырья на месторождениях, вторая подробно рассказывает о процессе огранки и необходимом оборудовании для закрепления камней, разметки и придания им формы, шлифовки, полировки. Отдельно собраны главные сведения о науке геммологии: посетители не только узнают, чем занимается эта отрасль знания и где можно получить профильное образование, но и попробуют отличить природные камни от синтетических аналогов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Следующая фотография 1 / 13

Наконец, самый обширный раздел отдан под тематические витрины с конкретными минералами — турмалинами, бериллами, гранатами, кварцами. В каждой можно увидеть образцы кристаллов, найденных в горной породе, ограненные камни (большинство от мастеров InterGems) и примеры их использования в ювелирном дизайне. В экспозиции представлены ювелирные работы Alexey Zubov, Marco, Izmestiev Diamonds, OM-jeweller, студии Roman Karakurkchi. Гостям будет любопытно узнать, что название «циркон» происходит от персидского «заргун» (со значением «золотистый»), что в семейство бериллов входят минералы самых разных оттенков: изумруды, гелиодоры, аквамарины, морганиты, что хризолит был обнаружен в пробе пыли из хвоста кометы, а нагретый турмалин электризуется, притягивая к себе частицы пыли и пепла (это свойство описывает его название в переводе с сингальского языка). Выставка «Путь самоцвета» в Музее времени и часов продлится до 2 апреля.

Нина Спиридонова