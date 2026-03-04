Горняки взяли паузу

Аналитики зафиксировали приостановку продаж угля в Китай со стороны части российских производителей. Паузу связывают с увеличением сроков доставки и ожиданиями роста цен. Мировые котировки на уголь подскочили в связи с военными действиями на Ближнем Востоке, но это оживление может оказаться кратковременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Некоторые российские угледобывающие компании приостановили продажи для китайского рынка в связи с сокращением возможностей для быстрой доставки, говорится в обзоре аналитической компании Mysteel, штаб-квартира которой находится в Шанхае. Как уточняют аналитики, сходы поездов с грузовыми вагонами в феврале нарушили поставки в восточном направлении, а осложнение ледовой обстановки в Финском заливе сказалось на отгрузках из портов Балтики. «Хотя лед в основном затронул поставки угля в Индию и Турцию, он усилил общие опасения»,— указывают в Mysteel.

«Ледовая обстановка, аварии на железной дороге, смерзание угля в вагонах и другие факторы создают препятствия для экспортеров»,— говорит начальник управления аналитики Альфа-банка Борис Красноженов. Опрошенные угледобывающие компании комментарий не предоставили.

«Заключение контрактов с условием ускоренной поставки в условиях нестабильной транспортной инфраструктуры существенно повышает вероятность срыва сроков. В подобных случаях компания несет издержки в виде штрафов перед покупателями и расходов, связанных с простоем судов»,— поясняет директор группы корпоративных рейтингов НКР Нариман Тайкетаев. По его словам, учитывая, что рентабельность поставщиков энергетического угля и так находится на относительно низком уровне, увеличение сроков делает заключение новых контрактов менее привлекательным. Кроме того, часть участников рынка, вероятно, занимает выжидательную позицию, рассчитывая на рост цен на фоне сокращения предложения, считает аналитик.

По данным Mysteel, партия российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг на танкере Panamax дедвейтом 60–80 тыс. тонн предлагается по $90 за тонну на условиях CFR Китай (с учетом стоимости фрахта). В портах вдоль реки Янцзы трейдеры повысили цены на российский уголь этой калорийности до $110 за тонну.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов говорит, что доходность экспорта при отгрузках энергетического угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг из Кузбасса через порт Восточный оценивается в 2,04 тыс. руб. на тонну, через Усть-Лугу — 1,7 тыс. руб. на тонну, через Тамань — 1,7 тыс. руб. По его словам, такого уровня доходности недостаточно даже для того, чтобы покрыть себестоимость добычи, которая по Кузбассу по энергетическому углю оценивается примерно в 2,6–2,8 тыс. руб. на тонну.

В моменте, впрочем, цены на энергетический уголь показывают мощный рост в результате эскалации конфликта на Ближнем Востоке, говорит Борис Красноженов. После рекордного роста цен на природный газ в Европе на спот-рынке австралийский энергетический уголь 6000 ккал на 1 кг в порту Ньюкасл подорожал с $115 до $140 за тонну (FOB). По словам господина Красноженова, в случае ограничений поставок сжиженного газа с Ближнего Востока можно ожидать, что цены на энергетический уголь продолжат расти как на рынках Европы, так и на рынках Азии. Но, по мнению директора Центра ценовых индексов Евгения Грачева, текущее оживление, вероятно, будет кратковременным и фактор межсезонья начнет давить на цены во второй половине марта.

В Mysteel указывают, что, несмотря на рост цен, ожидания снижения потребления угля, а также прогнозы более теплой погоды в большинстве регионов Китая в значительной степени сдерживают масштабные пополнения запасов. Кроме того, сообщают аналитики со ссылкой на источники, в марте некоторые китайские энергетические компании планируют провести техническое обслуживание, что еще больше ослабит перспективы спроса. По данным Главного таможенного управления, импорт угля в Китай в 2025 году сократился на 9,7% год к году, до 490,27 млн тонн, что стало первым снижением за три года. Доля России в импорте оценивалась в 18%.

Полина Трифонова