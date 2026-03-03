Бастрыкин поручил доложить по делу тюменца, избившего мальчика на площадке

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случая нападения на ребенка в Тюменской области. Информацию об этом разместила пресс-служба федерального ведомства.

По данным ведомства, мужчина в Тюмени избил мальчика на детской площадке. По этому факту в СКР возбудили дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Тюменской области Шерману Д.В. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельства»,— говорится в сообщении.

Ранее в Свердловской области арестовали обвиняемого в избиении 13-летнего мальчика на Уктусе Якова Шушарина. По версии следствия, подросток налетел на них с ребенком на снегокате, после чего Шушарин начал его бить. У мальчика диагностировали черепно-мозговую травму.

Анна Капустина