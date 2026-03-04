Банковский сектор вернется к рекордной прибыли

Чистая прибыль банковского сектора в 2026 году будет находиться в диапазоне 3,7–3,9 трлн руб., оценивают в «Эксперт РА». Таким образом, она вернется к рекордному показателю 2024 года (3,8 трлн руб.). По прогнозу аналитиков агентства, к концу этого года ключевая ставка может снизиться до 11,5–12,5%, что станет главным фактором оживления спроса на кредитные продукты. При этом интенсивность роста для крупного бизнеса будет ограничена сохраняющимися санкционными барьерами, неопределенностью экспортной выручки и сдержанной инвестиционной политикой из-за роста налоговой нагрузки. В сегменте МСБ расширение кредитования будет сдерживаться сокращением льготных программ и усилением налогового давления. «Эксперт РА» не ожидает бурного роста и в розничном кредитовании, поскольку оно продолжает оставаться под влиянием макропруденциальных ограничений.

Тем не менее «рост объемов кредитования позволит сектору увеличить чистые процентные доходы в абсолютном выражении…», отмечают аналитики. Кроме того, банки будут стараться «активнее развивать комиссионные направления, чтобы поддержать доходность бизнеса в условиях снижения спреда процентных ставок». Однако банковскому сектору по-прежнему предстоят значительные инвестиции в цифровизацию, в том числе инфраструктуру цифрового рубля, усиление информационной безопасности и продолжение импортозамещения ИТ-решений.

Максим Буйлов