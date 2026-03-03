У Александра Кибовского изъяты активы на миллиарды рублей

Как стало известно “Ъ”, вступило в силу решение об обращении в доход государства оцениваемого в 5 млрд руб. имущества бывших руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, председателя Государственного таможенного комитета (ГТК) России Анатолия Круглова и связанных с ними лиц. По данным Генпрокуратуры, при отсутствии необходимого законного дохода Александр Кибовский совместно со своим компаньоном — предпринимателем Андреем Нероденковым построили загородные дома в элитном коттеджном поселке в Московской области, приобрели квартиры, апартаменты и иные коммерческие объекты недвижимости, премиальные автомобили, мотоциклы и ценные бумаги.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Кибовский

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Общая стоимость имущества, оформленного на членов их семей и доверенных лиц, составила почти 1,5 млрд руб. Также при содействии господина Кибовского с целью извлечения имущественной выгоды в размере 1,2 млрд руб. от продажи компании, владеющей объектом культурного наследия в центре столицы, была существенно увеличена стоимость ее активов.

До знакомства с господином Кибовским семья его бизнес-партнера Андрея Нероденкова владела и иными высоколиквидными активами в Москве и Московской области, полученными от отца его супруги Анатолия Круглова, являвшегося в 1991–1998 годах председателем ГТК и сформировавшего в период службы в условиях конфликта интересов капитал своей семьи.

Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение, оставленное 2 марта 2026 года Мосгорсудом без изменения, обращено к немедленному исполнению.

Господа Кибовский и Нероденков являются также фигурантами уголовного дела о совершении преступлений коррупционной направленности.

Николай Сергеев