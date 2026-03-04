Рубль за слова

В Петербурге предлагают прописать в Кодексе об административных правонарушениях РФ отдельную статью за оскорбление педагогов и медицинских работников при исполнении ими должностных обязанностей. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в петербургский парламент. Согласно документу, за хамство предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Инициатива, как отмечает ее автор, подготовлена «в целях защиты профессиональной чести и достоинства» работников медицинской и образовательной отраслей.

Автор законопроекта — депутат от КПРФ Алексей Зинчук



Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Зинчук (КПРФ) предлагает ввести административную ответственность за оскорбление педагогов и медработников, а также руководителей образовательных и медицинских учреждений. Согласно законопроекту, который уже внесен на рассмотрение в городской парламент, за хамство предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток. Соответствующие изменения могут быть внесены в КоАП РФ. Для этого их сначала должны поддержать в петербургском ЗакСе, а затем в Госдуме.

Ответственность за оскорбление любого человека, независимо от его должности, в Кодексе прописана и сейчас. Согласно ст. 5.61 КоАП РФ, под «оскорблением» понимается «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме»

За нарушение предусмотрен штраф: для физлиц — от 3 до 5 тыс. рублей. За те же действия, совершенные в публичном поле, например в социальных сетях,— от 5 до 10 тыс. рублей. За оскорбление муниципальных или государственных служащих, к которым учителя и медработники не относятся,— от 50 до 100 тыс. рублей.

«Для квалификации правонарушения важны два фактора: субъективный — наличие цели унизить достоинство конкретного человека, и объективный — использование нецензурной лексики, непристойных жестов или сравнений, которые в обществе считаются недопустимыми. Критика профессиональных качеств, высказанная в корректной форме, оскорблением с точки зрения закона не является»,— объясняет партнер, руководитель практики частных клиентов юридической компании «Митра» Алина Лактионова.

При этом за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей, например, депутата, судьи или полицейского, предусмотрена уже уголовная ответственность. Согласно ст. 319 УК РФ, за такое нарушение предусмотрен штраф до 40 тыс. руб. Также суд может назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные — на срок до одного года.

Сотрудники образовательных и медицинских учреждений отдельной статьей от хамства не защищены. Алексей Зинчук считает это «несправедливым».

«Оскорбления в адрес данных профессионалов подрывают их мотивацию и вовлеченность в работу, что может впоследствии негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту. По словам господина Зинчука, сейчас наблюдается увеличение случаев оскорблений учителей и врачей. «Педагогические и медицинские работники сталкиваются с ситуациями, когда обучающиеся или их родители, пациенты проявляют агрессию или насилие в их сторону»,— замечает коммунист.

В 2024 году Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) проводил опрос среди педагогов, в котором приняли участие более 1000 учителей из различных регионов. Более 65% сотрудников школ сталкивались с хамством, срывом уроков, оскорблениями со стороны учеников. Примерно такой же процент — с таким отношением со стороны родителей, делились данными в СПЧ. Алексей Зинчук заявляет, что принятие нового закона направлено «на формирование уважительного отношения к работникам социально значимых профессий, создание безопасной образовательной и медицинской среды, а также на повышение престижа профессий педагога и врача».

Неновая идея

Идея петербургского парламентария не уникальна: в 2024 и в 2025 годах с аналогичными инициативами выходили депутаты Государственной думы. В марте 2025-го члены фракции «Справедливая Россия» внесли законопроект об административной ответственности за оскорбление медработников. Предполагалось, что за нарушение граждан будут штрафовать на сумму от 5 до 20 тыс. рублей, за публичные унижения — от 10 до 30 тыс. рублей. Законопроект так и не был рассмотрен на пленарном заседании: еще год назад его вернули авторам для получения отзыва правительства РФ. В 2024-м фракция предлагала штрафовать за унижение педагогов — законопроект, впрочем, также не был принят.

Оскорбление учителей, по сообщениям СМИ, действительно нередкое явление, и это речь идет только о тех случаях, о которых становится известно.

Например, в конце прошлого года ученик московской школы оскорбил учителя во время урока, угрожая ему увольнением. Позже стало известно, что школьника отчислят по заявлению его родителей. В 2024 году в Дзержинске ученицы оскорбили педагога и бросили ей в лицо торт, громко ругаясь матом. При этом в случае принятия предлагаемого закона стоит учесть, что ответственность наступает с 16 лет, а следовательно, ученики младшей и средней школы наказания не понесут.

Избыточное правовое регулирование

«Закон сейчас не выделяет отдельные категории граждан (не считая силовиков) в силу выполнения ими своих должностных обязанностей, профессий или должностей, требующих защиты от оскорбления или даже от применения насилия, и это правильно! Всегда был противником наделения отдельных лиц особыми правами в части уголовной и административной их защиты»,— говорит адвокат Владислав Лапинский. По его мнению, законопроект петербургского депутата сформирован без тщательной научной и статистической проработки. «Считаю такое выделение глубоко порочным. Сейчас в законодательстве вполне достаточно санкций за причиненные оскорбления или даже клевету. Корректировать правоприменение имеющихся норм вполне допустимо судебной практикой, формируемой Верховным Судом РФ, в том числе указав, что выполнение оскорбленным его должностных обязанностей является отягчающим обстоятельством, усиливающим меры ответственности виновного лица в конкретном случае»,— отмечает господин Лапинский.

Управляющий партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Алексей Добрынин полагает, что введение специальной нормы ничем не обусловлено и является примером избыточного правового регулирования.

«Если уж автор законопроекта каким-то образом установил пробельность существующей сейчас нормы, то хотелось бы это увидеть. А уже после этого посоветовать автору обратиться к экспертам и, может быть, для начала порассуждать о применении отягчающих обстоятельств, а не городить сразу специальную норму. Потому что дефект правоприменения зачастую не говорит о дефектности законодательства, но об этом все забывают, а хотелось бы, чтобы помнили, прежде чем начинали демонстрировать очередной пример реактивного законотворчества»,— замечает господин Добрынин.

Проблема, как считает Алина Лактионова, не в отсутствии закона, а в сложности доказывания и нежелании граждан ввязываться в затяжные процессы. «Существует опасение, что любая острая дискуссия между родителем и учителем может закончиться угрозой административного дела, что не способствует конструктивному диалогу. Введение штрафов может создать "защитный барьер", но уважение — категория этическая, а не юридическая. Исторический опыт показывает, что ужесточение наказания редко ведет к автоматическому росту авторитета профессии. Скорее, это приведет к формализации общения и увеличению нагрузки на мировых судей»,— заключает госпожа Лактионова.

