Уголовное дело завели в Пензе после падения льда на подростка

После травмирования 17-летнего жителя Пензы упавшим с крыши льдом завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). В основу легли материалы проверки прокуратуры Железнодорожного района, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

ЧП случилось днем 3 марта на ул. Суворова, 90А. В момент падения льда молодой человек стоял на тротуаре. Потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

Следователи осмотрели место происшествия. Продолжается уточнение обстоятельств случившегося. Сотрудники регионального СКР оценят действия или бездействие ответственных за чистку крыши лиц, сообщила пресс-служба ведомства.

Дарья Васенина