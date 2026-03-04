Коммунальные перестановки

Виталий Пирогов, руководивший АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК) с февраля 2024 года, покинул свой пост. По информации «Ъ Северо-Запад», топ-менеджер займет кресло заместителя гендиректора петербургского «Водоканала» с вероятным последующим переходом на позицию гендиректора организации. На сайте «Водоканала» пока нет информации о его назначении, однако в пресс-службе предприятия подтвердили «Ъ Северо-Запад», что господин Пирогов уже принят на работу в должности замгендиректора по коммерческим вопросам.

Фото: АО «Петербургская сбытовая компания»

Фото: АО «Петербургская сбытовая компания»

На сайте «Петербургской сбытовой компании» данные о руководителях уже обновлены — и. о. гендиректора стала Оксана Панова. В пресс-службе ПСК пояснили, что Виталий Пирогов не работает в компании с 28 февраля 2026 года в связи с переходом в другое место. О дате назначения и кандидатуре нового гендиректора компании будет сообщено дополнительно.

Господин Пирогов возглавил ПСК в феврале 2024 года, сменив на посту Сергея Кропачева (сына ректора СПбГУ Николая Кропачева), который в свою очередь был назначен вице-губернатором Петербурга по энергетике и тарифам. С 2013 по 2019 год ПСК руководил Максим Шаскольский, после также перешедший в Смольный отвечать за энергетику и тарифное регулирование. Через год он покинул место вице-губернатора, сменив на посту главу Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева. Последний стал помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Виталий Пирогов родился в 1979 году. Выпускник Санкт-петербургского института управления и экономики. В сфере энергетики работает с 2002 года. В ПСК пришел в 2010 году на должность заместителя управляющего директора — директора по экономике и финансам. С 2013 года занимал кресло замгендиректора по экономике и финансам. Курировал инвестиционную, финансово-экономическую и закупочную деятельность компании.

Об исполняющей обязанности гендиректора ПСК Оксане Пановой также известно немного. По информации на сайте сбытовой компании, госпожа Панова имеет три высших образования: Тверской государственный университет (2002 г.), Международный славянский институт (2006 г.) и Московский энергетический институт (2006 г.), а также квалификацию «Доктор делового администрирования» (РАНХиГС).

В сфере электроэнергетики работает с 2001 года. Прошла путь от инженера сбыта электроэнергии на предприятии городских электрических и тепловых сетей до директора по методологии и развитию розничного бизнеса Центра розничного бизнеса ПАО «Интер РАО». В разные годы занимала руководящие должности в ведущих энергосбытовых компаниях отрасли. Является членом совета директоров ПСК.

Владимир Колодчук