«Яндекс» возьмет смартфоны под управление

“Ъ” обнаружил в бета-версии поискового приложения «Яндекс — с Алисой AI» информацию о запуске тестов нового ИИ-агента для Android. Речь идет о полноценной интеграции голосового ассистента в интерфейс смартфонов на операционной системе Android. В компании запуск тестов технологии “Ъ” подтвердили.

Там добавили, что теперь пользователи смогут отправлять сообщения в мессенджерах без ручного ввода, находить информацию на устройстве, а также устанавливать приложения с помощью голосовых команд. Пока функция доступна только для ограниченного числа пользователей, подавших заявку на тесты, но в будущем функцию планируют интегрировать в нейросеть «Алиса AI», рассказал собеседник “Ъ”, знакомый с планами компании.

На днях аналогичного ИИ-агента анонсировал Google, тогда компания заявила, что новый инструмент сможет управлять приложениями на смартфонах. На начальном этапе функция доступна только на устройствах Samsung Galaxy S26 и Google Pixel 10 с ограниченным набором приложений — для заказа еды и вызова такси.

Варвара Полонская